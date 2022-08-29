Жердев подписал полноценный контракт с минской «Юностью»

Российский нападающий Николай Жердев заключил полноценное соглашение с ХК «Юность-Минск», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. В чемпионате форвард будет выступать под 14-м номером.



В прошедшем сезоне Жердев выступал за «Братиславу Кэпиталз» (Словакия). В 12 матчах за команду он сумел заработать семь (1+6) очков. Затем он присоединился к итальянскому «Мерано», выступающему в Альпийской лиге. На его счету 18 встреч, в которых он заработал 21 (10+11) результативный балл.



В Континентальной хоккейной лиге Жердев провёл в общей сложности 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик». Также форвард становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012 годы).