Знарок — о 5:3 с «Салаватом»: не буду говорить, что сказал команде после двух периодов

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (5:3) в рамках Кубка ТАНЕКО.



«Интересная игра получилась, для зрителей вообще великолепная. Молодцы, что вытащили игру, проявили характер. Вначале мы создавали моменты, но не могли забить, попали на контратаки, нас затягивало в атаку.



Тимур Билялов при 0:2 сделал несколько важных спасений? Да, он неплохо сыграл, получил приз лучшего игрока – в нужный момент вытащил, оставил нас в игре.



Что произошло с командой в начале матча, какие слова нашёл после двух периодов, чтобы перевернуть игру? Какие слова я нахожу, я не буду говорить – никогда этого не делал. Мы создавали моменты, было много голевых моментов, особенно в первом периоде – и «один в ноль» выход, и другие. Но, к сожалению, не забили, попали на контратаки и пропустили два гола. Мы не плохо играли, мы неправильно сыграли, попав на контратаки.



Казалось, что у соперника моментов было больше? Я с вами спорить не готов, я только пришёл с игры, может быть, вы и правы. Посмотрю матч, если вы хотите, можем ещё раз пообщаться. Сейчас не готов говорить – кто меньше, кто больше. У меня в глазах были моменты выходов «один в ноль».



Есть ли ещё опасения перед сезоном, кроме большинства? Есть опасения. Видите, какие контратаки мы получаем, – это возврат на обороне. Есть в обороне проблемы, именно в обороне. Думаю, мы потихонечку выйдем на желаемый уровень. Но это в любом случае временно, потому что на предсезонке закладывается базовый фундамент. Мы очень много времени уделяли обороне, потому что знали, что возврат назад будет не очень хороший.



Успел прочувствовать атмосферу «Зелёного дерби»? Я в этом ещё не участвовал, пока для меня это просто игра. Лично для меня есть ещё дерби, в котором я очень хочу победить. Но раз я сейчас в «Ак Барсе», в коллективе, значит, и для меня «Зелёное дерби» важно», — цитирует Знарка пресс-служба клуба.