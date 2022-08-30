Найт: забавно, что у джерси «Авангарда» и сборной Канады есть сходство

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился мнением о 12 матчах на выезде, а также о схожести формы омского клуба и сборной Канады.



«12 матчей на выезде? У нас много хоккеистов, которые играли в Северной Америке. Для них длинные выездные серии – это привычно. Но, думаю, такая серия всё же будет вызовом для всей команды.



Похожа ли новая форма «Авангарда» на форму сборной Канады? Действительно забавно, что у этих джерси есть сходство. Что же, постараемся быть как сборная Канады.



В последнее время у «Авангарда» много мероприятий вне льда, не устали? Нет, напротив, мы все заряжены от того, что видим, как встречали команду в Омске на презентации. И даже сегодня на тренировки пришло много людей посмотреть», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.