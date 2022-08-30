А. Волков: «Авангард» может переподписать всех хоть завтра, но что будет с мотивацией?

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил о ситуации с подписанием новых контрактов с хоккеистами клуба.



«Многие специалисты отпускали колкие стрелы, когда я говорил, что рынок пуст. Нужно понимать, что 90% ребят, которые планировали приехать в КХЛ, отказались. Какая позиция будет заполнена легионером у «Авангарда», мы будем смотреть по наличию этих опций на рынке. Но сейчас, повторюсь, всё пусто, а если какие-то единичные экземпляры поступают, то их качество хромает.



С кем из игроков приоритет подписать контракт по ходу сезона? Нужно понимать, что, когда заканчивается контракт, хоккеист максимально мотивирован, чтобы подписать контракт новый. Мы можем хоть завтра переподписать всю команду, но не поубавит ли это мотивацию ребят? Будем смотреть в течение сезона, никаких проблем в этом не вижу», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.