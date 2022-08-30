В «Локомотиве» продолжают переговоры с легионерами и Артёмом Анисимовым

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о переговорах с легионерами и российским форвардом Артёмом Анисимовым.



«По легионерам жёсткой позиции нет. Надо смотреть на качество, уровень игроков. Средний уровень нет смысла брать. У нас достаточно своих игроков, молодёжи, которым нужно дать шанс. Ведём переговоры [с легионерами], ищем, но, к сожалению, не определились. Ведём переговоры с Анисимовым, но пока тоже не определились, в режиме ожидания.



Сказать, что мы взяли всех кого хотели – конечно, не скажу. Я бы сказал, что игроков стало намного меньше. Россиян вообще очень мало. Иностранцы по известным причинам многие не поехали. Надо сказать, что НХЛ подписывает гораздо больше игроков, чем обычно. Не всё получилось, но сказать, что мы её [селекцию] провалили нельзя», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.