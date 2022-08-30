Шведская хоккейная ассоциация объявила, что не будет вызывать в сборную игроков из КХЛ
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Правление ассоциации хоккея Швеции сообщило, что в национальную сборную не будут приглашаться игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в пресс-релизе организации, который приводит газета Expressen.
«Правление Шведской хоккейной ассоциации приняло политическое решение в отношении шведских игроков КХЛ. В решении говорится, что эти игроки не доступны для отбора в сборную Швеции, оно действует до дальнейшего уведомления», — говорится в пресс-релизе.
«Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и миру, потому что речь идёт о наших фундаментальных ценностях. Ассоциация ранее заявляла, что решение будет принято заблаговременно до начала сезона, и теперь оно принято», — заявил глава ассоциации Андерс Ларссон.
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