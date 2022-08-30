Американский защитник Душак заключит однолетний контракт с минским «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», американский защитник Джозеф Душак подпишет контракт с минским «Динамо». Срок соглашения между 25-летним игроком и клубом составит один год.
В прошедших двух сезонах Душак выступал за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» в Американской хоккейной лиге — «Торонто Марлис». Он провёл в общей сложности 111 матчей в регулярных чемпионатах, забросив 14 шайб и отдав 68 голевых передач, а также став автором одного гола в четырёх играх плей-офф.
В сезоне-2021/2022 Душак провёл 61 матч, заработав 52 (7+45) балла при общей полезности «+3», став вторым в списке защитников-бомбардиров АХЛ.
Минское «Динамо» в первом матче нового регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретится дома с казахстанским «Барысом» (3 сентября).
- 30 августа 2022
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