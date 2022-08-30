Стала известна зарплата защитника Никишина в СКА. За него отдали 9 игроков «Спартаку»

Стала известна зарплата российского защитника Александра Никишина по новому соглашению со СКА. 20-летний игрок обороны будет получать 50 млн рублей за каждый из трёх сезонов по контракту, сообщает «Спорт-экспресс».



Отметим, что в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги заработная плата не попадает под потолок, поскольку игроки, родившиеся в 2001 году или позже, не учитываются под ним.



Напомним, текущим летом Никишин был обменян в СКА из «Спартака», который получил за своего молодого защитника девять хоккеистов. После этого санкт-петербургская команда переподписала игрока на три года.



В минувшем сезоне Никишин принял участие в 46 матчах сезона Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 12 (4+8) результативных баллов.

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