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Вратарь СКА Самонов представил свой новый стильный шлем

Вратарь СКА Самонов представил свой новый стильный шлем
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Вратарь СКА Александр Самонов показал свой новый шлем. Фотографии шлема предоставил официальный телеграм-канал клуба.

В минувшем сезоне Самонов провёл девять матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету ещё две встречи. Голкипер перешёл в СКА 18 октября 2019 года и вместе с командой стал обладателем серебряных медалей чемпионата России.

По итогам сезонов-2020/2021 и 2021/2022 он завоевал бронзу чемпионата КХЛ. Также голкипер является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года.

В МХЛ Самонов выступал за «Русских Витязей» с 2012 по 2015 год. Голкипер является обладателем Кубка Петрова в составе санкт-петербургского «Динамо». Александр был назван лучшим хоккеистом плей-офф ВХЛ сезона-2017/2018.

Сезон-2022/2023 санкт-петербургский клуб начнёт домашним матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт 3 сентября в СКК «Ледовый дворец».

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