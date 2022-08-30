«Куньлунь» подписал контракт с бывшим защитником «Эдмонтона»

«Куньлунь Ред Стар» на официальной странице в «Твиттере» объявил о подписании контракта с канадским защитником Брэндоном Дэвидсоном.

Хоккеист известен преимущественно по выступлениям в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз» с сезона-2014/2015 по регулярный чемпионат-2016/2017, а также в сезоне-2017/2018. Кроме того, канадский защитник успел поиграть за «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Чикаго Блэкхоукс», «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Баффало Сэйбрз». Всего в НХЛ Дэвидсон принял участие в 180 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач, суммарно набрав 23 очка при общем показателе полезности «-24».

Сейчас канадцу 32 года.