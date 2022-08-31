«Это разбивает сердце». Американский журналист высказался об операции Николая Кныжова

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мнением о главных вопросах «Сан-Хосе Шаркс» в будущем сезоне. Среди них — сможет ли клуб достойно заменить защитника Брента Бёрнса?

«Нет, не смогут, особенно учитывая весь набор, который уход Бёрнса принёс «акулам». Он был их лучшим защитником, он провёл больше всего времени на льду в НХЛ в прошлом сезоне (2144:02, 26:09 за матч), сыграл все 82 встречи, набрал 54 (10+44) очка и был лидером как на льду, так и за его пределами.



Ожидается, что Эрик Карлссон частично компенсирует потерю Бёрнса. Главный тренер Куинн сказал, что двукратный обладатель приза «Норрис Трофи», присуждаемого лучшему защитнику НХЛ, чувствует себя здоровым, отправляясь в тренировочный лагерь, и жаждет снова стать защитником №1. В прошлом сезоне 32-летний хоккеист набрал 35 (10+25) очков в 50 матчах.



«Акулы» будут сильно опираться на защитника Марио Ферраро, который набрал 14 (2+12) баллов и проводил в среднем 23:00 на льду, сыграв в 63 встречах прошлого сезона.



Разбивает сердце, что Николай Кныжов, скорее всего, выбыл до февраля, если не дольше, после того как в августе порвал ахиллово сухожилие на тренировке правой ноги. «Сан-Хосе» надеялся, что 24-летний защитник станет важным игроком в защите в будущем сезоне», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.