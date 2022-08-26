Личный кризис или бедовый клуб. 9 русских, для которых сезон НХЛ может стать кошмаром

Новый сезон Национальной хоккейной лиги не за горами. Многие российские игроки уже начали подготовку к регулярному чемпионату. Кто-то заслужил повышение и теперь тренируется с основой своего клуба, кто-то — в новой команде. Однако не для всех будущий сезон станет приятным. Часть россиян, возможно, ждёт кошмарный, провальный или же просто крайне неудачный год. Попробуем разобраться, кто может попасть в число таких хоккеистов.

Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз», 30 лет

Нападающий начнёт 10-й сезон в составе «столичных». Прошлый сезон ему удался на славу: форвард показал свой второй лучший результат в регулярном чемпионате НХЛ, за 79 матчей набрав 78 (24+54) очков. Многие успели назвать это перерождением — возможно, так оно и есть.

Тем не менее Кузнецов не молодеет. Ему уже 30 лет, это хороший возраст для качественной игры, хоть и не намекающий ни на какие колоссальные скачки в развитии. Но «благодаря» усилиям управленцев «Вашингтона» окружение Кузнецова тоже не молодеет. Многое в будущем сезоне будет зависеть от партнёров Кузи, и в этом, пожалуй, главная проблема.

Александру Овечкину, которому Евгений исправно подносил снаряды в минувшем чемпионате, стукнет уже 37, и его также ждёт некоторый спад. Том Уилсон и вовсе пропустит часть сезона из-за травмы, каким он будет после восстановления — никто не скажет. 28-летний Коннор Браун, которого забрали из «Оттавы» и который, скорее всего, заменит Уилсона в начале регулярки, ещё неизвестно, как впишется. Однако он лишь дважды за семь лет в НХЛ доходил до отметки в 20 и больше голов. А это как-никак первое звено, лучшие активы… в общем, даже если обладатель Кубка Стэнли — 2018 будет на своём горбу тащить «Вашингтон», такую проблемную команду далеко продвинуть не получится.

Александр Алексеев, «Вашингтон Кэпиталз», 22 года

Одноклубник Кузнецова должен был стать важным игроком основы «столичных» в будущем сезоне. Многие зарубежные обозреватели называли защитника одним из главных проспектов «Вашингтона», несмотря на лишь один сыгранный в НХЛ матч. В АХЛ же на счету Алексеева 68 встреч, в которых он выбил 19 (1+18) очков при показателе полезности «+6» — хорошая статистика для игрока обороны.

Тем не менее его проблема куда более прозаична: хоккеист пропустит старт сезона из-за восстановления после операции на левом плече. Ему придётся пробыть вне игры от четырёх до пяти месяцев — минимум треть года. Алексееву в любом случае будет непросто закрепиться в основе после возвращения, а тут ещё и вопрос с восстановлением. Как оно пройдёт и сможет ли россиянин набрать достойную форму — неизвестно. Но пока всё выглядит как очередной сезон в АХЛ. Сокрушительная перспектива на фоне высоких ожиданий.

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Даниил Тарасов, «Коламбус Блю Джекетс», 23 года

Ещё одна печальная история, связанная с травмой. Зимой Тарасова наконец подпустили к игре за основу «Коламбуса» после провалов его коллег-вратарей, и он проявил себя великолепно. Страж ворот сыграл четыре матча, три из которых начал в старте, и в сумме пропустил лишь семь шайб при 93,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,40. Да, во всех этих матчах «Коламбус» проиграл, однако вины голкипера в этом нет. В последней же встрече, с «Каролиной Харрикейнз», «синие жакеты» и вовсе выигрывали 4:2, однако Тарасов получил травму, на третий период вышел Элвис Мерзликин и пропустил четыре шайбы после 15 бросков…

Россиянину по итогу пришлось сделать операцию по восстановлению повреждённого правого бедра в конце февраля, что оставило его вне игры на полгода. Опять-таки неизвестно, как пройдут восстановление и подготовка к сезону, однако уже сейчас понятно — голкипер пропустил важный момент в сезоне, когда можно было обойти конкурентов и стать первым номером. Сейчас же в «Коламбусе» будут бороться за эту позицию двое: Йоонас Корписало, который также пропустил конец сезона из-за травмы, однако его решили сохранить в команде, а также Элвис Мерзликин — нестабильный, но всё ещё опытный голкипер.

Конечно, и с Тарасовым продлили контракт — на него явно рассчитывают, однако в будущем сезоне ему придётся совершить настоящее чудо, чтобы оставить за спиной своих более мощных и опытных коллег.

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Илья Любушкин, «Баффало Сэйбрз», 28 лет

Евгений Дадонов, «Монреаль Канадиенс», 33 года

Этих хоккеистов я решил объединить, поскольку их главная проблема схожа — клубы. Любушкин после качественной концовки сезона в «Торонто» и 15 (2+13) очков в 77 матчах регулярки отправился в «Баффало». Защитника отмечали иностранные коллеги, восхищавшиеся успешной сделкой «кленовых листьев», посему выбор россиянина выглядит странно и даже печально. Нынешний «Баффало» по-прежнему неконкурентоспособен, так что вне зависимости от того, как себя проявит Любушкин, едва ли можно рассчитывать на хороший сезон. Единственная надежда — обмен в топ-клуб в дедлайн.

Ситуация Дадонова, в свою очередь, усугубляется тем фактом, что ему уже 33 года. Хорошая концовка сезона в «Вегасе» после лжеобмена в «Анахайм» не убедила руководство, в итоге скинувшее форварда в тонущий «Монреаль». В прошлом чемпионате он набрал 43 (20+23) очка в 78 матчах — это пятый результат в команде. Для игрока, от которого многого не ждали в провалившемся «Вегасе», просто прекрасная статистика. Так что Дадонов может стать одним из лидеров «Канадиенс». Однако один в поле не воин, да и возраст берёт своё. Пожалуй, обмен в дедлайн станет последним шансом опытного нападающего проявить себя в НХЛ.

Евгений Дадонов Фото: nhl.com/canadiens

Николай Кныжов, «Сан-Хосе Шаркс», 24 года

Пожалуй, защитника «акул» точно можно назвать самым несчастным и невезучим россиянином в НХЛ. «Сан-Хосе» подписал Кныжова ещё в 2019-м, а уже в сезоне-2020/2021 хоккеист стал основным и в той регулярке отыграл аж 56 матчей. Им были довольны, однако затем начались серьёзные проблемы со здоровьем. В мае 2021 года ему сделали операцию, защитник пропустил весь прошлый сезон, а во время подготовки к чемпионату-2022/2023… порвал ахилл на тренировке! Кныжову сделали ещё одну операцию, и теперь он выбыл в лучшем случае на полгода. В такой ситуации стоит надеяться на возможность в принципе продолжить играть на высоком уровне. Кошмар Кныжова длится уже больше года, и в будущем сезоне конца не предвидится.

Клим Костин, «Сент-Луис Блюз», 23 года

Казалось бы, для россиянина создали все условия: с ним продлили контракт, в команде много соотечественников, которые могут помогать. Но у Костина всё никак не идёт. 40 матчей, в которых он забил всего четыре гола и отдал пять передач… пожалуй, это не тот результат, который ожидают от игрока, выбранного в первом раунде драфта. В плей-офф форварда и вовсе не выпускали на лёд.

Этим летом с нападающим продлили контракт на один год и зарплатой $ 750 тыс. Судя по условиям сделки, в «Сент-Луисе» ещё надеются на то, что Костин однажды раскроется, но многого всё-таки не ждут. Вместе с тем мотивация уже дала сбой: нападающий не смог показать достойных результатов в последний год контракта — в прошлом сезоне, поэтому срок нового соглашения большой роли не играет. Ещё одна проблема заключается в том, что каждый из его соотечественников будет занят скорее личными проблемами, нежели помощью одноклубнику: у Тарасенко заканчивается контракт, Бучневич должен выйти на первый план, Барбашёву нужно подтвердить свой высокий уровень, Торопченко — доказать свою необходимость «Сент-Луису».

Так что слабая статистика даже в неплохой для клуба год, а также слабенький контракт так и кричат о том, что Костин провалится и в этом сезоне. Он вполне может стать разменной монетой перед дедлайном, будучи скинутым в слабую команду типа «Аризоны», или вовсе соблазниться интересом «Авангарда» и вернуться в Россию.

Клим Костин Фото: nhl.com/blues

Антон Худобин, «Даллас Старз», 36 лет

Вратарь-ветеран готовится, вероятно, к одному из последних сезонов в карьере. Или вовсе к последнему. Контракт Худобина подходит к концу после грядущего чемпионата. Однако едва ли россиянину доверят достаточно времени. В прошлом сезоне Антон сыграл всего девять матчей в НХЛ, показав кошмарный коэффициент надёжности 3,63 при 87,9% отражённых бросков. Он успел спуститься и в АХЛ, где провёл шесть встреч, проиграв в четырёх из них.

Сейчас «Даллас» не нуждается в Худобине. Ещё в прошлом сезоне Джейк Эттингер застолбил за собой место первого номера, а держать у себя уже пожилого бэкапа, перенёсшего летом операцию, слабо играющего и при этом получающего солидные $ 3,33 млн в год, глупо. Так что чемпиона мира — 2014, похоже, ждёт бесславный конец карьеры в НХЛ, где от него всеми силами попытаются избавиться.

Иван Проворов, «Филадельфия Флайерз», 25 лет

Я долго думал, включать ли защитника «лётчиков» в этот список. Всё-таки Проворов, будучи ещё совсем молодым, уже звезда, особенно по меркам своего клуба. Лидер по времени на льду в команде, ещё и 31 (9+22) очко в 79 матчах в катастрофическом для «Филадельфии» сезоне набрал. Вроде бы всё, кроме результатов «лётчиков», хорошо. Тем не менее многие отмечают, что Проворов засиделся в клубе, ему нужен новый вызов. И я не могу отрицать, что прошлый сезон показал стагнацию (если не регресс) россиянина.



Хоть и ходят слухи о возможном обмене, за защитника придётся выложить значительную компенсацию. Вопрос — кто сможет сделать это? У «Филадельфии» есть все права потребовать что угодно за лидера обороны и команды — в противном случае «лётчикам» проще просто оставить хоккеиста в команде, контракт с кэпхитом $ 6,75 млн будет действовать ещё три года. Пока есть сомнения, что кто-либо сможет предложить достойную цену за Проворова. Вероятнее всего, он останется в «Филадельфии» — и тогда его регресс станет ещё заметнее. В таком случае будущий сезон обещает стать ещё хуже, чем катастрофический прошедший чемпионат.