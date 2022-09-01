«Миннесота» обменяла Дмитрия Куликова в «Анахайм»

Российский защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов продолжит карьеру в «Анахайм Дакс», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. «Миннесота» обменяла Куликова на будущую компенсацию.



В сезоне-2021/2022 Куликов провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и отметился 24 (7+17) очками при показателе полезности «+23», однако не лучшим образом сыграл в плей-офф. Он принял участие только в первой и последней играх серии с «Сент-Луис Блюз», сделал одну голевую передачу и заработал показатель полезности «-4».



Всего на счету Куликова 805 матчей в Национальной хоккейной лиге. Он выступал в таких командах, как «Миннесота», «Эдмонтон», «Нью-Джерси», «Виннипег», «Баффало» и «Флорида». Всего на его счету 198 (42+156) очков в НХЛ.