Эспозито рассказал, почему дважды отклонял предложения сыграть на Суперсерии-1972

Участник хоккейной Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады и основатель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито рассказал, почему отклонял предложения принять участие в хоккейной Суперсерии-1972.



«Я дважды отклонял предложение участвовать в Суперсерии. Сначала когда мне звонил Главный тренер сборной Канады в 1972 году Гарри Синден, а потом Алан Иглсон – исполнительный директор Ассоциации хоккеистов НХЛ. Оба предложения отклонил. Ни я, ни мой брат не хотели туда ехать.



У нас всё было прекрасно, мы собирались поехать в тренировочный лагерь. Я думал, что это будет как какой-то Матч звёзд НХЛ – мне все эти выставочные игры были неинтересны.



Я согласился участвовать после звонка одноклубника по «Бостону» Бобби Орра. Он был моим партнёром по команде и другом, и только потому, что он попросил, я согласился. И мой брат поэтому был вынужден согласиться. Он мог бы отказаться, если бы не был моим братом или был бы средненьким вратарём, но он был чертовски хорошим голкипером.



«Матч, в котором СССР победила Канаду 7:3? После первого периода, когда мы за 20 минут получили три удаления и они нас сокрушили, помню, в раздевалке была жара под 35 градусов, никакого кондиционера. Мы были ужасно готовы, да мы и не готовились, как следовало, совсем не готовились. Мы не были готовы играть – я уж точно, да и другие ребята тоже», – цитирует Эспозито ТАСС.

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