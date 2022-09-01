Нападающий «Магнитки» Акользин: случившееся просто необъяснимо

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Акользин прокомментировал поражение в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:6).



«Что касается матча, то случившееся просто необъяснимо. Мы перестали контролировать шайбу, допускали много потерь, ошибок, позволяли много сопернику, чем он воспользовался.



Поддержали ли мы Кошечкина после замены? Вася – опытный вратарь, и, конечно, поддержали его. Вася и Эдди будут играть по очереди», — передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, Акользин стал автором первого гола в прошедшей встрече.



«Металлург» в следующем матче регулярного чемпионата сыграет в гостях с «Торпедо» (3 сентября, 18:00 мск).