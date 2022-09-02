КХЛ объявила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2022/2023

Континентальная хоккейная лига объявила состав Спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2022/2023, сообщает пресс-служба КХЛ.
Председателем СДК остался Валерий Каменский. Должность члена комитета вновь получил Алексей Анисимов. Кроме того, в качестве независимых экспертов остались Сергей Немчинов, Ильдар Мухометов и Александр Поляков. Впервые на эту должность назначен Сергей Гимаев-младший, занявший место Вячеслава Буцаева. Также место секретаря осталось за Александром Солнцевым.
Напомним, Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ — это орган, осуществляющий рассмотрение ситуаций и событий, возникающих в ходе проведения матчей чемпионата КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных клубов.
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