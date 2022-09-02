КХЛ оштрафовала Полтапова за удар в голову защитника «Магнитки» в матче за Кубок Открытия

Нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов оштрафован за эпизод, произошедший в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (6:2).



«Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча ЦСКА — «Металлург», прошедшего 1.09.2022.

Время: 11:53. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Прохора Полтапова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

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