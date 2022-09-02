Международная федерация хоккея одобрила переход латвийского нападающего в «Адмирал»
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«Адмирал» в официальном телеграм-канале объявил о том, что Международная федерация хоккея одобрила переход 28-летнего латвийского нападающего Николая Елисеева в клуб.
«Хорошие новости. Николай Елисеев получил разрешение играть за «Адмирал». Международная федерация хоккея выслала трансферную карту. Попадёт ли Елисеев сегодня в состав, узнаем совсем скоро», — говорится в сообщении.
Напомним, Елисеев с сезона-2014/2015 по чемпионат-2017/2018, а также с 2020 года выступал за рижское «Динамо». В КХЛ на счету латвийского нападающего 95 матчей, в которых он забросил 17 шайб и отдал 12 результативных передач при общем показателе полезности "-12".
Отметим, что в Латвии негативно воспринимают переходы своих игроков в клубы КХЛ.
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