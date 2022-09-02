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«Трактор» проиграл в первом матче сезона с «Северсталью», 20-летний Гуслистов забил дважды

«Трактор» проиграл в первом матче сезона с «Северсталью», 20-летний Гуслистов забил дважды
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Гуслистов (Суворов, Гераськин) – 02:14 (5x5)   1:1 Калинин (Пулккинен, Исаев) – 08:26 (5x5)   1:2 Пресс (Пилипенко, Гуслистов) – 27:30 (5x4)   1:3 Гуслистов – 34:55 (5x4)   2:3 Пулккинен (Телегин, Бывальцев) – 37:20 (5x4)   2:4 Вовченко (Пилипенко, Пресс) – 47:18 (5x5)

На третьей минуте Никита Гуслистов вывел череповчан вперёд. На девятой минуте Сергей Калинин голом с отрицательного угла сравнял счёт. На 28-й минуте Робин Пресс, реализовав численное большинство, во второй раз поразил ворота «Трактора». На 35-й минуте Никита Гуслистов оформил дубль. На 38-й минуте Теэму Пулккинен сократил отставание челябинцев. Однако на 48-й минуте Даниил Вовченко забросил четвёртую шайбу в ворота Эмиля Гарипова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 4 сентября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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