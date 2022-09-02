«Трактор» проиграл в первом матче сезона с «Северсталью», 20-летний Гуслистов забил дважды

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).
На третьей минуте Никита Гуслистов вывел череповчан вперёд. На девятой минуте Сергей Калинин голом с отрицательного угла сравнял счёт. На 28-й минуте Робин Пресс, реализовав численное большинство, во второй раз поразил ворота «Трактора». На 35-й минуте Никита Гуслистов оформил дубль. На 38-й минуте Теэму Пулккинен сократил отставание челябинцев. Однако на 48-й минуте Даниил Вовченко забросил четвёртую шайбу в ворота Эмиля Гарипова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 4 сентября.
- 2 сентября 2022
-
19:58
-
19:29
-
19:09
-
18:46
-
18:10
-
17:42
-
17:13
-
16:58
-
16:27
-
16:19
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
14:57
-
14:46
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:23
-
13:15
-
12:39
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:13
-
10:40
-
10:25
-
10:07
-
09:46
-
09:30
-
09:26