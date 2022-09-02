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Капитан «Трактора» Сергей Калинин забил гол с отрицательного угла

Капитан «Трактора» Сергей Калинин забил гол с отрицательного угла
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/203, в котором местный «Трактор» принимает череповецкую «Северсталь». Счёт после первого периода — 1:1.

На девятый минуте при счёте 1:0 в пользу гостей «Трактор» смог сравнять счёт. В ходе позиционной атаки шайба пришла к защитнику Игорю Исаеву, который сделал наброс на ворота. Финский нападающий Теэму Пулккинен подставил клюшку, в результате чего шайба прошла в «домик» голкиперу Дмитрию Шугаеву и, ударившись об штангу, выехала за ворота. Капитан челябинцев Сергей Калинин первым подобрал её и сразу же бросил с отрицательного угла. Шайба ударилась о щиток Шугаева и залетела в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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