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ХК «Сочи» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Во время матча «Сочи» — «Сибирь» на стадионе образовался туман

Во время матча «Сочи» — «Сибирь» на стадионе образовался туман
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В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимает «Сибирь». Счёт к середине третьего периода — 1:0 в пользу новосибирской команды.

Примечателен тот факт, что на стадионе прямо во время матча появился туман.

Отметим, что единственную к середине третьего периода шайбу забросил канадский нападающий «Сибири» Тейлор Бек. Форвард отличился уже на 50-й секунде после начала встречи. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Вячеслав Основин и Владимир Бутузов.

Для обеих команд этот матч — первый в стартовавшем 1 сентября регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

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