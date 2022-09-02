Во время матча «Сочи» — «Сибирь» на стадионе образовался туман
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В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимает «Сибирь». Счёт к середине третьего периода — 1:0 в пользу новосибирской команды.
Примечателен тот факт, что на стадионе прямо во время матча появился туман.
Отметим, что единственную к середине третьего периода шайбу забросил канадский нападающий «Сибири» Тейлор Бек. Форвард отличился уже на 50-й секунде после начала встречи. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Вячеслав Основин и Владимир Бутузов.
Для обеих команд этот матч — первый в стартовавшем 1 сентября регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
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