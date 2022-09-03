Легенда НХЛ — о Суперсерии-1972: советская сборная выиграла все Олимпиады. Но не ту серию

Легендарный голкипер Кен Драйден, защищавший ворота сборной Канады в Суперсерии 1972 года с командой СССР, поделился воспоминаниями о матчах. Вчера, 2 сентября, исполнилось 50 лет со дня старта серии.

«Это самый яркий и значимый хоккейный опыт, который у меня когда-либо был. Если бы вы спросили каждого игрока сборной Канады, я думаю, они бы сказали то же самое. Мы были во многих командах, выигрывавших Кубок Стэнли. Даже если бы в этих клубах мы играли разные роли, всё равно чувствовали бы то же самое. Вы не можете предугадать, что будете чувствовать. Вы не можете проконтролировать то, что будете чувствовать. Вы не можете заставить себя чувствовать определённым образом. Вы чувствуете то, что чувствуете. Вот что произошло.



Я думаю, что странная вещь, которая действительно вызывает интерес и на самом деле является показательной, заключается в том, что, как мне кажется, почти все игроки советской сборной сказали бы то же самое. Они выиграли всевозможные чемпионаты мира и олимпийские золотые медали. Но они не выиграли эту серию», — приводит слова Драйдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, серия завершилась общей победой сборной Канады. «Кленовые листья» одержали четыре победы, трижды победу праздновала советская сборная. Ещё один матч завершился вничью — 4:4.