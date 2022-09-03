Легенда сборной Канады — о Суперсерии: русские хотели показать, что их спортсмены — лучшие

Легендарный защитник сборной Канады и «Монреаль Канадиенс» Серж Савар поделился мнением о Суперсерии 1972 года с СССР. В первом матче «кленовые листья» потерпели крупное поражение со счётом 3:7.
«Матч, который мы хотим забыть. Матч, о котором мы не хотим говорить.
Серия носила политический характер, и это не наша вина. Мы этого не хотели. Русские лидировали в серии, когда мы приехали в СССР, эти ребята хотели показать миру, что их подход к делу правильный, что их методы тренировок — лучшие, что их спортсмены — лучшие в мире.
Внезапно мы проснулись и сказали: «Эй, мы изобрели эту игру, а не вы, ребята». Тем не менее Леонид Брежнев сидел за воротами в углу. Это было дело политики, а мы оказались в центре всего этого», — приводит слова Савара официальный сайт НХЛ.
Напомним, в двух матчах из четырёх, прошедших в Канаде, сборная СССР одержала победы — 7:3 и 5:3. Во всей серии сильнее оказались «кленовые листья», четырежды обыгравшие советскую команду. Три победы одержали хоккеисты СССР, ещё одна встреча завершилась вничью.
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