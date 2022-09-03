Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легенда сборной Канады — о Суперсерии: русские хотели показать, что их спортсмены — лучшие

Легенда сборной Канады — о Суперсерии: русские хотели показать, что их спортсмены — лучшие
Комментарии

Легендарный защитник сборной Канады и «Монреаль Канадиенс» Серж Савар поделился мнением о Суперсерии 1972 года с СССР. В первом матче «кленовые листья» потерпели крупное поражение со счётом 3:7.

«Матч, который мы хотим забыть. Матч, о котором мы не хотим говорить.

Серия носила политический характер, и это не наша вина. Мы этого не хотели. Русские лидировали в серии, когда мы приехали в СССР, эти ребята хотели показать миру, что их подход к делу правильный, что их методы тренировок — лучшие, что их спортсмены — лучшие в мире.

Внезапно мы проснулись и сказали: «Эй, мы изобрели эту игру, а не вы, ребята». Тем не менее Леонид Брежнев сидел за воротами в углу. Это было дело политики, а мы оказались в центре всего этого», — приводит слова Савара официальный сайт НХЛ.

Напомним, в двух матчах из четырёх, прошедших в Канаде, сборная СССР одержала победы — 7:3 и 5:3. Во всей серии сильнее оказались «кленовые листья», четырежды обыгравшие советскую команду. Три победы одержали хоккеисты СССР, ещё одна встреча завершилась вничью.

«Мы изобрели эту игру, но Брежнев сидел за воротами». Воспоминания икон канадского хоккея «Мы изобрели эту игру, но Брежнев сидел за воротами». Воспоминания икон канадского хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022