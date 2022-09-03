Матч «Динамо» Мн и «Ак Барса», который состоится 16 сентября, перенесён из Минска в Казань
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Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом», который состоится в пятницу, 16 сентября, перенесён из столицы Беларуси в Казань.
Как стало известно «Чемпионату», причина смены города — проведение государственного мероприятия на «Минск-Арене». На официальном сайте «Ак Барса» началась продажа билетов на матч на «Татнефть-Арену» в Казани. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.
Сегодня, 3 сентября, «Ак Барс» и «Динамо» проведут свои первые встречи в рамках нового сезона КХЛ. Минчане дома примут казахстанский «Барыс» (начало — в 16:30 мск), а казанцы в гостях сыграют с московским «Динамо» (13:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барса».
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