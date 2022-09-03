Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игумнов забросил красивую шайбу в ворота «Ак Барса» за две секунды до конца 2-го периода

Игумнов забросил красивую шайбу в ворота «Ак Барса» за две секунды до конца 2-го периода
Комментарии

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» принимает казанский «Ак Барс». По окончании второго периода подопечные Алексея Кудашова выигрывают со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За две секунды до окончания второй двадцатиминутки счёт во встрече открыл нападающий «Динамо» Иван Игумнов. Он проехал за воротами Тимура Билялова, выбрался в центр зоны и с кистей бросил под перекладину. В качестве голевых ассистентов в протокол записаны Кирилл Готовец и Богдан Тринеев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022