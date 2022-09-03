Игумнов забросил красивую шайбу в ворота «Ак Барса» за две секунды до конца 2-го периода
Поделиться
В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» принимает казанский «Ак Барс». По окончании второго периода подопечные Алексея Кудашова выигрывают со счётом 1:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
За две секунды до окончания второй двадцатиминутки счёт во встрече открыл нападающий «Динамо» Иван Игумнов. Он проехал за воротами Тимура Билялова, выбрался в центр зоны и с кистей бросил под перекладину. В качестве голевых ассистентов в протокол записаны Кирилл Готовец и Богдан Тринеев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
14:25
-
13:40
-
13:01
-
13:00
-
12:17
-
12:04
-
11:42
-
11:25
-
10:51
-
10:16
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
03:13
-
01:49
-
00:08
- 2 сентября 2022
-
23:58
-
23:50
-
23:45
-
23:37
-
23:17
-
22:45
-
22:18
-
22:07
-
21:52
-
21:42
-
21:22
-
21:21
-
21:02
-
20:55
-
20:45
Партнерский контент