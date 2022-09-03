Игумнов забросил красивую шайбу в ворота «Ак Барса» за две секунды до конца 2-го периода

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» принимает казанский «Ак Барс». По окончании второго периода подопечные Алексея Кудашова выигрывают со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



За две секунды до окончания второй двадцатиминутки счёт во встрече открыл нападающий «Динамо» Иван Игумнов. Он проехал за воротами Тимура Билялова, выбрался в центр зоны и с кистей бросил под перекладину. В качестве голевых ассистентов в протокол записаны Кирилл Готовец и Богдан Тринеев.

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