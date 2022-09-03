«Мощное. Сам побаиваюсь». Знарок — о первом звене «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:2), а также отметил первое звено клуба (Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв, Александр Радулов).



«Ак Барс» не вышел на свой уровень? Да. В третьем периоде стало что-то получаться.



Первое звено выглядит мощно. Сам побаиваюсь. Разные варианты пробовать? Если дёргаться, ничего не получится. Надо немного подождать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.



В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» снова сыграет в Москве: на стадионе «ЦСКА-Арена» с ЦСКА. Игра состоится в понедельник, 5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.