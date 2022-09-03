«Мощное. Сам побаиваюсь». Знарок — о первом звене «Ак Барса»
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (0:2), а также отметил первое звено клуба (Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв, Александр Радулов).
«Ак Барс» не вышел на свой уровень? Да. В третьем периоде стало что-то получаться.
Первое звено выглядит мощно. Сам побаиваюсь. Разные варианты пробовать? Если дёргаться, ничего не получится. Надо немного подождать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
В следующем матче регулярного чемпионата «Ак Барс» снова сыграет в Москве: на стадионе «ЦСКА-Арена» с ЦСКА. Игра состоится в понедельник, 5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 по московскому времени.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
15:56
-
15:54
-
15:51
-
15:47
-
15:44
-
15:39
-
15:13
-
14:43
-
14:25
-
13:40
-
13:01
-
13:00
-
12:17
-
12:04
-
11:42
-
11:25
-
10:51
-
10:16
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:34
-
08:30
-
08:24
-
03:13
-
01:49
-
00:08
- 2 сентября 2022
-
23:58
-
23:50
-
23:45
-
23:37
Партнерский контент