Шипачёв — о матче с «Динамо»: да какой легендой я стал? Хватит

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал поражение от московского «Динамо» в первом для казанцев матче в новом сезоне КХЛ.



«Прежде всего хотел поблагодарить болельщиков. Сегодня классная атмосфера. Из Казани приехали, нас поддерживали. Ну и, конечно, динамовские болельщики. Очень приятно сегодня было выйти на арену.



Уже стал легендой «Динамо»? Да какой легендой, хватит. Ещё раз повторю: приятно было приехать на «Динамо», четыре года здесь сыграл. Хорошая атмосфера. Приятно было встретить ребят, с которыми играл в команде. Болельщики проявили себя здорово. Прям круто, стадион отличный», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в прошлом сезоне Шипачёв выступал за московскую команду.