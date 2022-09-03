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Московское «Динамо» всухую обыграло «Ак Барс» в первом матче команд в сезоне КХЛ

Московское «Динамо» всухую обыграло «Ак Барс» в первом матче команд в сезоне КХЛ
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Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

В составе бело-голубых счёт на 40-й минуте открыл форвард Иван Игумнов, совершив кистевой бросок под перекладину. Ему ассистировали Кирилл Готовец и Богдан Тринеев. На последней минуте матча вторую шайбу в пустые ворота казанцев отправил Иван Муранов.

В следующем матче регулярки «Динамо» примет дома нижнекамский «Нефтехимик» (5 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени). «Ак Барс» снова сыграет в Москве — теперь с ЦСКА (5 сентября, стартовое вбрасывание — в 19:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Игумнов (Готовец, Тринеев) – 39:58 (5x5)   2:0 Муранов – 59:42 (en)
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