Шипачёв — о сухом поражении: если не идут красивые голы, надо «с мясом» забить
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Не получилось забить голы. Переигрывали. Выход «два в один»? Димка отдал пас, хотел вернуть ему – отдал в перчатку. Считаю, что надо забивать, добивать. Если не идут красивые голы, надо «с мясом» забить. В целом нет голов – нет побед.
Не знаю. Были моменты. «Динамо» забило, Ванька Игумнов забросил красиво. У нас не получилось. Моменты были и у тех, и у других. Будем работать. Впереди есть много работы», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Напомним, встреча завершилась победой московской команды со счётом 2:0. В минувшем сезоне Шипачёв выступал за «Динамо».
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