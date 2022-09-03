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ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в овертайме в матче с девятью голами

ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в овертайме в матче с девятью голами
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Только что в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором московский ЦСКА принимал нижнекамский «Нефтехимик». Игра закончилась победой армейцев в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0).

На 18-й минуте Виталий Абрамов открыл счёт в матче после паса Павла Карнаухова, через 35 секунд гости отыгрались – Михаил Назаров отличился с передач Владислава Леонтьева и Егора Попова. На 30-й минуте Ансель Галимов вывел «Нефтехимик» вперёд, забив с передач Кирилла Воробьёва и Йоанна Овитю.

На 42-й минуте Евгений Митякин забил третий гол нижнекамцев – 3:1. На 44-й Антон Слепышев отыграл одну шайбу армейцев, но на 44-й Павел Порядин снова увеличил преимущество гостей. На 45-й минуте Артём Сергеев забил третий гол армейцев, на 49-й Михаил Григоренко сравнял счёт.

В овертайме армейцы сняли вратаря и забросили шайбу. Её автором стал Владислав Каменев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Абрамов (Карнаухов) – 17:18 (5x4)   1:1 Назаров (Леонтьев, Попов) – 17:53 (5x5)   1:2 Галимов (Воробьёв, Овитю) – 29:23 (5x5)   1:3 Митякин (Лещенко, Порядин) – 41:22 (5x5)   2:3 Слепышев (Григоренко) – 43:22 (5x5)   2:4 Порядин (Митякин) – 43:40 (5x5)   3:4 Сергеев (Абрамов, Каменев) – 44:35 (5x5)   4:4 Григоренко (Слепышев, Нестеров) – 48:49 (5x4)   5:4 Каменев (Юртайкин, Нестеров) – 63:38 (4x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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