ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в овертайме в матче с девятью голами

Только что в Москве на «ЦСКА-Арене» завершился матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором московский ЦСКА принимал нижнекамский «Нефтехимик». Игра закончилась победой армейцев в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0).
На 18-й минуте Виталий Абрамов открыл счёт в матче после паса Павла Карнаухова, через 35 секунд гости отыгрались – Михаил Назаров отличился с передач Владислава Леонтьева и Егора Попова. На 30-й минуте Ансель Галимов вывел «Нефтехимик» вперёд, забив с передач Кирилла Воробьёва и Йоанна Овитю.
На 42-й минуте Евгений Митякин забил третий гол нижнекамцев – 3:1. На 44-й Антон Слепышев отыграл одну шайбу армейцев, но на 44-й Павел Порядин снова увеличил преимущество гостей. На 45-й минуте Артём Сергеев забил третий гол армейцев, на 49-й Михаил Григоренко сравнял счёт.
В овертайме армейцы сняли вратаря и забросили шайбу. Её автором стал Владислав Каменев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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