Ротенберг: рывок Жафярова в овертайме? Отрабатывали этот компонент, сегодня это сработало

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым».
«Хорошая игра, ребята молодцы, выполнили установку. Есть над чем работать, будем готовиться к следующей игре. 48 минут между нашими шайбами? Надо отдать должное сопернику, у них ребята с опытом игры в НХЛ. Наши ребята молодцы, держали удар, не уступали в борьбе. Наши ребята дерзкие.
Дома первый матч при 12 тысячах зрителей – это опыт, для многих такое вообще впервые. Нужно больше реализовывать свои моменты, больше бросать. Будем работать.
Рывок Жафярова в овертайме? Это работа всех, мы на предсезонке сыграли много овертаймов, где-то в ущерб следующим матчам, так как это большая нагрузка. Отрабатывали этот компонент, сегодня это сработало. Жафяров – молодец, решил игру, взял ответственность на себя, забил важный гол, порадовал весь город.
Первый матч сезона в качестве главного тренера? Всегда замечательно играть дома, мы обязаны всегда побеждать дома. Для меня это хороший опыт, рад получить такую поддержку от болельщиков, они сегодня нам помогали.
Готовились к этому матчу больше месяца, тяжело работали, много внимания уделяем деталям. Заложили серьёзный фундамент, с каждой игрой будем добавлять.
Игра новичков? Мы все можем сыграть лучше, для многих новичков это была первая игра в Петербурге. Где-то было бы спокойнее играть на выезде, но они прошли этот экзамен и победили.
Первый матч – самый эмоционально сложный для всех, потому что хорошее начало – половина дела. Ребята скинули этот груз и будут более раскрепощёнными в следующих матчах. Играть при полных трибунах – это опыт, вы видите, что в других городах нет такой посещаемости. Уверен, трибуны будут только помогать команде», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 сентября 2022
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