Скабелка: как «Барыс» начал отдавать шайбу друг другу, игра сразу пошла

Главный тренер «Барнса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от минского «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4, Б).



«Немного сумбурная была игра сегодня, первый матч. Достаточно ранний. До первого гола было наше преимущество, но потом дали «Динамо» прочувствовать игру, пропустили гол. «Динамо» нас сегодня поддавливало. Но хочу поблагодарить ребят, они не опустили руки при счёте 0:2. Мы смогли переломить ход встречи, могли выиграть в основное время, но немножко не хватило терпения.

Почему удалось переломить ход матча? Как начали отдавать шайбу друг другу, делать пасы, сразу игра пошла сегодня. Конечно, приятно было начать сезон в родном Минске. Атмосфера опять же. Всегда приятно играть при таких болельщиках», – цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.