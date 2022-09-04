Алистров – о «Барысе»: получилась классная игра для болельщиков – овертайм, буллиты

Нападающий минского «Динамо» Владимир Алистров поделился мнением о матче с «Барысом» (4:3, Б).

«Получилась классная игра, для болельщиков в первую очередь: много моментов, овертайм, буллиты. Они насладились этой игрой. Мы выиграли в первом матче, вместе с болельщиками добыли эту победу.



Что случилось после 2:0? Если бы игра была в середине сезона, и мы бы вели 2:0, такого бы точно не произошло. Это первая игра, присутствует такая атмосфера. Где-то расслабились, но собрались, показали характер, забили гол за секунды, и выиграли по буллитам.



Буллит? Был уверен. Не сказал бы, что тренировал этот финт, просто иногда на тренировках если есть момент, то использую его, делаю так.



Впереди в домашней серии матчи с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», счёт чего можно взять 100% очков в этих встречах? За счёт отдачи, если будем стараться выполнять тренерскую установку, будем поддерживать, лезть на ворота, делать всё, чтобы выиграть, то всё получится. Нужно быть сконцентрированным все шестьдесят минут, играть только на победу. Это уже не предсезонка, а чемпионат», – цитирует Алистрова «Белорусский хоккей».