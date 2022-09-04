Бучельников в составе «СКА-1946» на матч МХЛ. 3 сентября он играл в КХЛ с «Салаватом»

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Бучельников заявлен за молодёжную команду армейцев «СКА-1946» на матч Молодёжной хоккейной лиги с «Красной Армией». Встреча проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге, на момент написания новости счёт в матче пока не открыт.

Отметим, что вчера, 3 сентября, Дмитрий принимал участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Салаватом Юлаевым». Хоккеист провёл на льду чуть менее семи минут чистого игрового времени, но результативными действиями не отметился.



Напомним, встреча СКА и «Салавата» завершилась победой петербуржцев в овертайме со счётом 3:2. К концу второго периода армейцы вели в две шайбы, но до конца основного времени не сумели удержать преимущество.