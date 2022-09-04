Бучельников в составе «СКА-1946» на матч МХЛ. 3 сентября он играл в КХЛ с «Салаватом»
Поделиться
Нападающий петербургского СКА Дмитрий Бучельников заявлен за молодёжную команду армейцев «СКА-1946» на матч Молодёжной хоккейной лиги с «Красной Армией». Встреча проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге, на момент написания новости счёт в матче пока не открыт.
Отметим, что вчера, 3 сентября, Дмитрий принимал участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Салаватом Юлаевым». Хоккеист провёл на льду чуть менее семи минут чистого игрового времени, но результативными действиями не отметился.
Напомним, встреча СКА и «Салавата» завершилась победой петербуржцев в овертайме со счётом 3:2. К концу второго периода армейцы вели в две шайбы, но до конца основного времени не сумели удержать преимущество.
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
13:25
-
13:06
-
12:55
-
12:41
-
12:40
-
11:55
-
11:45
-
11:35
-
10:40
-
10:33
-
10:05
-
09:58
-
09:25
-
09:24
-
09:00
-
08:42
-
08:29
-
07:54
- 3 сентября 2022
-
23:35
-
23:15
-
23:02
-
22:32
-
22:23
-
21:49
-
21:37
-
21:21
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:19
-
20:10
Партнерский контент