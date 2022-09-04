Бучельников оформил дубль в первые 21 минуту матча МХЛ. Он уже сыграл в КХЛ в этом сезоне

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Бучельников в эти минуты проводит матч в Молодёжной хоккейной лиге за молодёжную команду армейцев «СКА-1946» и уже оформил дубль. Петербуржцы встречаются с «Красной Армией», на момент написания новости идёт 22-я минута, «СКА-1946» ведёт в счёте 3:2.

Уже на второй минуте матча Бучельников открыл счёт при игре в большинстве. На 1-й минуте второго периода хоккеист оформил дубль, также при игре в формате 5х4. Отметим, что в межсезонье хоккеист нередко играл в большинстве в составе основной команды петербуржцев.

Напомним, вчера, 3 сентября, Дмитрий принимал участие в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Салаватом Юлаевым». Хоккеист провёл на льду чуть менее семи минут чистого игрового времени, но результативными действиями не отметился. Также форвард несколько раз выходил в большинстве.