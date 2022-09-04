«Хочу извиниться». Андрей Назаров высказался после второго поражения «Сочи» в сезоне

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался после поражения во втором матче стартовавшего Фонбет регулярного Чемпионата КХЛ. Наставник поделился мнением о неудачной серии клуба.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Здорово нас поддерживали, а мы за две встречи смогли забросить лишь одну шайбу. Вина лежит на мне. Очень сильно хотим забить, хотим победить, но в решающий момент идёт нервозность. Надо будет мне быстро подумать, как сделать так, чтобы ребята расслабились, раскрепостились. Все очень сильно нервничают, и это сказывается на реализации. Да, стараются, да, забили первую шайбу… Будем надеяться, что в следующем матче всё наладится и пойдёт как надо.



В чём причина такой невыразительной игры в неравных составах? Опять же: сильно нервничаем. Не могу упрекнуть, что кто-то себя бережёт и не хочет ложиться под шайбу. Нет, все стараются. Какие-то клубы быстро переключаются с летнего хоккея на регулярный чемпионат, а у нас этот переход затянулся. К сожалению, первый гол забили лишь в шестом периоде. Могу пообещать, что в следующей встрече будет другой хоккей. У меня есть два дня до матча с «Динамо», надо найти тот ключик, который поможет убрать нервозность и раскрепостить ребят, чтобы они забивали шайбы. Это моя работа как главного тренера.



Джо Морроу много времени проводит на льду, но много и ошибается? Он всего лишь 12 дней в команде. И за это время сыграл шесть матчей — четыре на турнире в Петербурге и два в чемпионате. Обычно пограничный период — семь-восемь матчей, когда человек полностью проходит акклиматизацию. Он после вздохнёт пару дней, и мы увидим его в других кондициях.



Какие перспективы у молодого белорусского вратаря Павла Мойсевича, который у нас числится третьим вратарём? Перспективы у него грандиозные. Хороший рослый вратарь, не просто так его пригласили в команду КХЛ. Надеемся, что у него всё получится», — приводит слова Назарова официальный сайт сочинцев.

Напомним, «Сочи» потерпел поражение в первом матче стартовавшего регулярного чемпионата с «Сибирью», не сумев распечатать ворота соперника — 0:2. Сегодня, 4 сентября, сочинцы провели вторую встречу в сезоне и вновь проиграли — на этот раз «Адмиралу» со счётом 1:4.