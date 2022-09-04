«Адмирал» нанёс «Сочи» второе поражение в сезоне

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
На 13-й минуте Артём Гареев вывел «Адмирал» вперёд. На 29-й минуте Николай Чебыкин удвоил преимущество гостевой команды. На 38-й минуте Александр Горшков, реализовав численное большинство, в третий раз поразил ворота «Сочи». На 44-й минуте Кирилл Петьков «размочил» счёт. На 50-й минуте Либор Шулак с передачи Михала Криштофа забил четвёртый гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Москве сыграет со «Спартаком». «Сочи» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 4 сентября.
- 4 сентября 2022
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