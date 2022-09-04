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«Адмирал» нанёс «Сочи» второе поражение в сезоне

«Адмирал» нанёс «Сочи» второе поражение в сезоне
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Адмирал
Владивосток
0:1 Гареев (Файзуллин, Шулак) – 12:35 (5x5)   0:2 Чебыкин (Гареев, Лисовец) – 28:16 (5x5)   0:3 Горшков (Файзуллин, Криштоф) – 37:01 (5x4)   1:3 Петьков (Морроу, Галенюк) – 43:52 (4x4)   1:4 Шулак (Криштоф) – 49:21 (5x3)

На 13-й минуте Артём Гареев вывел «Адмирал» вперёд. На 29-й минуте Николай Чебыкин удвоил преимущество гостевой команды. На 38-й минуте Александр Горшков, реализовав численное большинство, в третий раз поразил ворота «Сочи». На 44-й минуте Кирилл Петьков «размочил» счёт. На 50-й минуте Либор Шулак с передачи Михала Криштофа забил четвёртый гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Москве сыграет со «Спартаком». «Сочи» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 4 сентября.

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