Сборная Канады выиграла женский чемпионат мира по хоккею — 2022, в финале обыграв США

В Хернинге (Дания) на стадионе «КВИК Хоккей-Арена» закончился финальный матч женского чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Канады сыграла с командой США. Встреча завершилась победой представительниц «кленовых листьев» со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

На 30-й минуте Брианна Дженнер открыла счёт в матче, выведя канадок вперёд. Через минуту 24 секунды Дженнер оформила дубль, реализовав численное большинство. За 21 секунду до конца второго периода Эбби Рок в большинстве отыграла один гол, но на большее американок не хватило.

Для Канады это золото стало 12-м в истории.

В матче за третье место сборная Чехии обыграла Швейцарию со счётом 4:2. Голы в составе чешской сборной забили Натали Млинкова, оформившая дубль, а также Даниэла Пейшова и Вендула Пршибилова. За швейцарок забросили Алина Марти и Николь Валларио.

Отметим, что для Чехии эта бронза стала первой в истории ЖЧМ. Сборная никогда прежде не добиралась до медалей.