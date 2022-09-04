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Сборная Канады выиграла женский чемпионат мира по хоккею — 2022, в финале обыграв США

Сборная Канады выиграла женский чемпионат мира по хоккею — 2022, в финале обыграв США
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В Хернинге (Дания) на стадионе «КВИК Хоккей-Арена» закончился финальный матч женского чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Канады сыграла с командой США. Встреча завершилась победой представительниц «кленовых листьев» со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

На 30-й минуте Брианна Дженнер открыла счёт в матче, выведя канадок вперёд. Через минуту 24 секунды Дженнер оформила дубль, реализовав численное большинство. За 21 секунду до конца второго периода Эбби Рок в большинстве отыграла один гол, но на большее американок не хватило.

Для Канады это золото стало 12-м в истории.

ЧМ-2022 (ж). Финал
04 сентября 2022, воскресенье. 20:30 МСК
США
Окончен
1 : 2
Канада
0:1 Дженнер (Пулен, Рэттрей) – 29:30 (5x5)   0:2 Дженнер (Филье, Нурс) – 30:54 (5x4)   1:2 Рок (Кессел, Койн Шофилд) – 39:39 (5x4)

В матче за третье место сборная Чехии обыграла Швейцарию со счётом 4:2. Голы в составе чешской сборной забили Натали Млинкова, оформившая дубль, а также Даниэла Пейшова и Вендула Пршибилова. За швейцарок забросили Алина Марти и Николь Валларио.

Отметим, что для Чехии эта бронза стала первой в истории ЖЧМ. Сборная никогда прежде не добиралась до медалей.

ЧМ-2022 (ж). За 3-е место
04 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 4
Чехия
0:1 Млинкова (Мразова, Тейралова) – 07:03 (5x4)   1:1 Марти (Кристен, Леман) – 11:19 (5x4)   1:2 Пейшова (Ласкова) – 15:07 (5x5)   1:3 Пршибилова (Нойбауэрова, Песларова) – 22:06 (5x5)   1:4 Млинкова (Мразова) – 29:59 (5x5)   2:4 Валларио (Рюэгг, Штальдер) – 49:11 (5x4)
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