Рябыкин: было радостно вернуться в Балашиху, но результат подкачал — бывает

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от подольского «Витязя» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:3.

«По игре: хорошо играли первый-второй период. В третьем чуть-чуть расслабились, пропустили одну контратаку. Плюс пропустили такой гол за несколько секунд до конца. Что сказать… Бывает. Сделаем выводы, будем идти дальше».



Даже перед игрой ребятам сказал: «Многие провели здесь четыре года, кто-то поднимал кубок. Это как ваша родная арена, показывайте хороший хоккей». Было много болельщиков, чьи сердца мы завоевали. Нам было радостно сегодня вернуться. Единственное – результат подкачал», – передаёт слова Дмитрия Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.