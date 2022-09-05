КХЛ определила лучших игроков первой недели сезона-2022/2023

Фонбет Континентальная хоккейная лига на официальном сайте определила трёх лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим вратарём признан Патрик Рыбар («Спартак»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Рыбара был нанесён 61 бросок (в среднем 30,5 за игру), из которых он отразил 96,72%. Коэффициент надёжности составил 1,00. В матче с «Сибирью» (1:0) Рыбар сыграл на ноль.



Лучшим защитником стал Андрей Сергеев («Локомотив»), набравший три (0+3) очка в двух матчах недели. Защитник после двух матчей имеет показатель полезности «+2». На счету Сергеева также один силовой приём и четыре заблокированных броска.



Лучшим нападающим назван Михаил Григоренко (ЦСКА), набравший пять (3+2) очков. Григоренко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». В игре с «Металлургом» (6:2) Григоренко отметился дублем. На счету нападающего семь бросков, один силовой приём и один заблокированный бросок.

Лучшим новичком признан нападающий Егор Виноградов («Торпедо»), набравший одно (1+0) очко. Виноградов провёл на льду 11 минут и 26 секунд и нанёс один бросок.