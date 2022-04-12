Михаил Григоренко стал лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ. Он побил рекорд Радулова

Российский нападающий Михаил Григоренко забросил шайбу в шестом матче финальной серии Западной конференции со СКА и стал лучшим снайпером московского ЦСКА в истории КХЛ.



Григоренко забросил свою 92-ю шайбу за москвичей в КХЛ. Всего нападающий принял участие в 247 матчах за ЦСКА. Таким образом, Григоренко побил рекорд Александра Радулова по заброшенным за армейцев шайбам. Форвард, ныне выступающий в НХЛ за «Даллас Старз», забил 91 гол в 226 встречах за ЦСКА.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит шестой матч финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. К концу второго периода хозяева выигрывают — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.