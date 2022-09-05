Жена Разина жёстко ответила болельщику «Северстали» на вопрос про усиление состава

Жена главного тренера «Северстали» Андрея Разина резко ответила болельщикам «Северстали» в соцсетях на вопрос о возможном усилении состава команды.



«Такие, ***, все умные! Ну прям слов нет! Ответьте им, будьте добры… Пополнение? О чём вы вообще? У нас только задачи повышаются с каждым сезоном, а бюджет – нет. Все хотят «и рыбку съесть, и на карусели покататься!» Молодцы», – ответила Татьяна Разина.



После замечания пользователя о неуместном тоне общения Татьяна возразила болельщику «Северстали».



«Ой, какие все нежные! Как самим писать хрень полную, так нормально. А как ответ получили – заныли: а зачем вообще жена вмешивается. Тьфу, ***! Какая на хрен разница, кто именно ответ тебе пишет? Ты же умный такой, всё знаешь… И про Гуслистова, и про Бусарова, а и про остальных. Так что ж заныл-то сразу? Фу, ***!» – написала в своём телеграм-канале жена Андрея Разина и выложила скриншот из комментариев.

Отметим, накануне Разин посетовал на скромный бюджет команды и невозможность приобретения дорогостоящего центрального нападающего.