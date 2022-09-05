Жена Разина жёстко ответила болельщику «Северстали» на вопрос про усиление состава

Жена главного тренера «Северстали» Андрея Разина резко ответила болельщикам «Северстали» в соцсетях на вопрос о возможном усилении состава команды.
«Такие, ***, все умные! Ну прям слов нет! Ответьте им, будьте добры… Пополнение? О чём вы вообще? У нас только задачи повышаются с каждым сезоном, а бюджет – нет. Все хотят «и рыбку съесть, и на карусели покататься!» Молодцы», – ответила Татьяна Разина.
После замечания пользователя о неуместном тоне общения Татьяна возразила болельщику «Северстали».
«Ой, какие все нежные! Как самим писать хрень полную, так нормально. А как ответ получили – заныли: а зачем вообще жена вмешивается. Тьфу, ***! Какая на хрен разница, кто именно ответ тебе пишет? Ты же умный такой, всё знаешь… И про Гуслистова, и про Бусарова, а и про остальных. Так что ж заныл-то сразу? Фу, ***!» – написала в своём телеграм-канале жена Андрея Разина и выложила скриншот из комментариев.
Отметим, накануне Разин посетовал на скромный бюджет команды и невозможность приобретения дорогостоящего центрального нападающего.
- 5 сентября 2022
-
15:41
-
15:05
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:12
-
13:55
-
13:14
-
13:10
-
12:39
-
12:04
-
11:34
-
11:22
-
11:18
-
10:53
-
10:22
-
10:02
-
09:49
-
09:16
-
08:44
-
08:33
- 4 сентября 2022
-
23:39
-
23:22
-
22:56
-
22:47
-
22:15
-
21:45
-
21:27
-
20:57
-
20:29
-
19:54
-
19:47
-
19:25
-
19:19
-
19:18