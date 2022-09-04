«Я свою почку продавать не хочу!» Разин высказался о ситуации с иностранными хоккеистами

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о причинах неудачи после поражения во втором матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Наставник в своём телеграм-канале выложил фотографии с зарплатами игроков екатеринбургского клуба.

«Посмотрите, сколько стоит хороший центральный нападающий:

1. Да Коста — 75 млн;

2. Валк — 45 млн;

3. Кормье — 45 млн.



Я свою почку продавать не хочу!» — говорится в сообщении.

Напомним, «Северсталь» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» со счётом 3:4. Череповчане отыгрались с 1:3 к середине третьего периода, однако после этого на 58-й минуте Брукс Мэйсек вновь вывел екатеринбургскую команду вперёд и принёс ей победу.