Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я свою почку продавать не хочу!» Разин высказался о ситуации с иностранными хоккеистами

«Я свою почку продавать не хочу!» Разин высказался о ситуации с иностранными хоккеистами
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о причинах неудачи после поражения во втором матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Наставник в своём телеграм-канале выложил фотографии с зарплатами игроков екатеринбургского клуба.

«Посмотрите, сколько стоит хороший центральный нападающий:

1. Да Коста — 75 млн;
2. Валк — 45 млн;
3. Кормье — 45 млн.

Я свою почку продавать не хочу!» — говорится в сообщении.

Напомним, «Северсталь» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» со счётом 3:4. Череповчане отыгрались с 1:3 к середине третьего периода, однако после этого на 58-й минуте Брукс Мэйсек вновь вывел екатеринбургскую команду вперёд и принёс ей победу.

Новость по теме
Шведский легионер «Северстали» объяснил, почему остался в России, несмотря на запрет ФХШ
Новость по теме
«Автомобилист» нанёс «Северстали» первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022