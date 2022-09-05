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Андрей Марков — о работе тренером: в работе тренером всё по-другому

Андрей Марков — о работе тренером: в работе тренером всё по-другому
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Бывший игрок НХЛ и КХЛ Андрей Марков поделился впечатлениями о работе тренером в штабе московского «Спартака».

«В команде вместе с Евгением Перовым отвечаем за оборону. А также за работу команды в большинстве. Работы хватает. В «Спартаке» сейчас мастеровитые ребята собраны. У них и свои заготовки есть. Но мы стараемся общаться, что‑то я подсказываю.

Удаётся ли смотреть на игру глазами тренера, а не хоккеиста? Тяжело сказать. Вообще, я давно уже не выступаю, поэтому как игрок, наверное, не смотрю. Отошёл от этого. Сейчас же столько продвинутых технологий.

Нравится ли работать тренером? Да, вот тут всё совсем по‑другому. Когда ты хоккеист, пришёл потренировался и пошёл домой. А сейчас надо прийти заранее, подготовиться. Потом после тренировки остаться, видео посмотреть, что‑то обсудить. Всё нормально. Пока мне нравится. Посмотрим, что будет дальше», — передаёт слова Маркова «Матч ТВ».

Напомним, 6 июля 2022 года Марков вошёл в тренерский штаб Бориса Миронова в московском «Спартаке».

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