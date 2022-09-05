Шугаев: здоровая конкуренция в «Северстали» не помешает. Я ещё никем не стал

Голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев поделился мнением об отъезде иностранцев из КХЛ, а также о конкуренции на вратарской позиции внутри клуба.



«Отъезд иностранцев позволил российским голкиперам выйти на ведущие роли? Для российских вратарей это, конечно, хорошо. В любом случае сильные вратари-легионеры добавляют конкуренции и опыта в команду, но нам это только на пользу — сейчас у российских ребят есть шанс себя проявить, выходить на лидирующие позиции, забирать время, играть как можно больше.



Разин часто практикует смену вратарей во время игр? Всякие ситуации бывают. В прошлом сезоне такое явление было частым — начинает матч один, заканчивает другой. Нормально к этому отношусь. Бывает, что игра не идёт с первых минут — в начале игры соперник может забить две быстрые шайбы, после этого тренерский штаб принимает решение поменять вратаря, чтобы встряхнуть команду. Мы должны к этому нормально относиться, главное — психологически не проседать, не сваливать всё на себя. Конечно, если ты «наглотал», то можешь и свалить на себя, но главное — чтобы выиграла команда, неважно, кто в воротах. Если нас меняют, тренерский штаб обосновывает это тем, что нужно встряхнуть команду. У нас было довольно много игр, когда меняли наш тандем, мы переворачивали матч и выигрывали его.



«Северсталь» — одна из немногих команд КХЛ, где нет чёткого первого номера и бэкапа. Насколько живая конкуренция помогла стать тем, кто я сейчас? Я ещё никем не стал, начнём с этого. Надо ещё работать и работать, всё впереди. Здоровая конкуренция никому не мешает. Играя хорошо, ты подпитываешь своего напарника, чтобы он тоже играл хорошо. Если твой напарник показывает классную игру — тебе хочется играть так же.



У нас с Владом (Подъяпольский. — Прим. «Чемпионата») хороший тандем. Так получилось, что в прошлом году он немного пропустил из-за повреждения, и я тогда играл больше, но мне хочется играть больше, я рад этому. Посмотрим, как в этом сезоне будет, но в любом случае кто бы ни играл в воротах, главное — приносить пользу команде, чтобы она выиграла», — цитирует Шугаева «Охтинский пресс-центр».