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Мёрфи: с американцами мы дружили, а с Россией у Канады — настоящее противостояние

Мёрфи: с американцами мы дружили, а с Россией у Канады — настоящее противостояние
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Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мёрфи рассказал о принципиальности противостояния между Россией и Канадой.

«Для меня США не был таким принципиальным соперником, потому что с американцами ты постоянно играешь по юниорам. А когда так часто встречаешься, то начинаешь дружить с ними. Так что для меня самыми главными были матчи Канады с Россией. Это идёт ещё с Суперсерии-1972. Это всегда невероятный, атакующий хоккей с множеством голов.

А с США мы постоянно играли, я в юниорской лиге играл с парой американцев, которые были в своей сборной на МЧМ. Тяжело ненавидеть на льду людей, которых ты видишь каждый день. А Канада – Россия – это настоящее противостояние», — сказал Мёрфи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Райаном Мёрфи читайте на «Чемпионате» завтра, 6 сентября.

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