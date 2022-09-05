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Плотников провёл жёсткий силовой приём против Радулова. Видео

Плотников провёл жёсткий силовой приём против Радулова. Видео
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются ЦСКА и казанский «Ак Барс». По окончании двух периодов гости ведут со счётом 2:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В середине второй 20-минутки нападающий армейцев Сергей Плотников провёл жёсткий силовой приём против форварда «Ак Барса» Александра Радулова. Видео с моментом можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, что счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Виталий Абрамов на 16-й минуте. Ответную шайбу на 19-й минуте забросил Илья Сафонов, а вперёд подопечных Олега Знарка вывел форвард «Ак Барса» Кирилл Панюков на 23-й минуте.

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