Гол Радулова помог «Ак Барсу» крупно обыграть ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного Чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
В составе казанцев заброшенными шайбами отметились нападающий Илья Сафонов, Кирилл Панюков, Даниил Тарасов, Никита Дыняк, а также первый гол после возвращения из Национальной хоккейной лиги забил Александр Радулов. Единственную шайбу армейцев во встрече забросил форвард Виталий Абрамов.
В следующем матче регулярного сезона «Ак Барс» сыграет дома с владивостокским «Адмиралом», встреча состоится в четверг, 8 сентября, начало — в 19:30 мск. ЦСКА в пятницу, 9 сентября, в Череповце сыграет с «Северсталью» (19:30 мск).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2022, понедельник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
1:0 Абрамов (Карнаухов) – 15:24 (5x4) 1:1 Сафонов (Воронков, Адамчук) – 18:32 (5x5) 1:2 Панюков (Галимов, Хенкель) – 22:38 (5x5) 1:3 А. Радулов (Кагарлицкий, Семёнов) – 48:21 (5x5) 1:4 Тарасов (Кагарлицкий, Адамчук) – 59:25 (en) 1:5 Дыняк (Хафизуллин, Войнов) – 59:39 (5x5)
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