Гол Радулова помог «Ак Барсу» крупно обыграть ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного Чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



В составе казанцев заброшенными шайбами отметились нападающий Илья Сафонов, Кирилл Панюков, Даниил Тарасов, Никита Дыняк, а также первый гол после возвращения из Национальной хоккейной лиги забил Александр Радулов. Единственную шайбу армейцев во встрече забросил форвард Виталий Абрамов.



В следующем матче регулярного сезона «Ак Барс» сыграет дома с владивостокским «Адмиралом», встреча состоится в четверг, 8 сентября, начало — в 19:30 мск. ЦСКА в пятницу, 9 сентября, в Череповце сыграет с «Северсталью» (19:30 мск).