Кудашов — о хорошем старте: иногда бывает форсированная подготовка, у нас была стандартная

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:1) в рамках Фонбет КХЛ.
«В первую очередь хочу поздравить болельщиков, хоть их и немного сегодня было, но они хорошо поддерживали и гнали нас вперёд. Спасибо им большое. Если говорить об игре, то она получилась нормальной. Немного медленное было начало, но потом включили скорости и стало получаться. Неплохо сыграли и в атаке, и в обороне, хотя ляпы всё равно были, но это свойственно молодым ребятам, да и вообще любой команде.
Хорошо двигаемся на старте сезона? Иногда бывает форсированная подготовка, а у нас была стандартная подготовка. И достаточно игр сыграли, и было время восстановиться после предсезонки. Постараемся вывести команду на гладкий ход, чтобы не было больших спадов.
Отменённый гол соперника из-за игры рукой? Да получили команду сверху, но уверенным тут никогда нельзя быть, потому что риск всё равно всегда есть. Кто знает, может быть с других ракурсов что-то по-другому будет видно. А так в принципе и на нашем мониторе, который стоит на лавке, было видно, что там был пас рукой.
Отсутствие Готовца из-за травмы? Там несерьёзное повреждение, но игр в сезоне очень много, будут заходить свежие и новые игроки. Это совершенно нормальное явление. У Кирилла небольшое повреждение, ему дали вздохнуть, другой игрок сыграл», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 сентября 2022
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