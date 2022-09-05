Роман Ротенберг — о 3:1 с «Барысом»: ребята смогли пройти колючую проволоку

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) в рамках Фонбет КХЛ.



«Тяжёлая игра, ребята выполнили установку, смогли взломать эти капканы, пройти колючую проволоку за счёт нашей установки. Работаем дальше



Мало удалений? Стараемся минимизировать брак, подправить игровую дисциплину, постоянно улучшаем работу, здесь для нас главное — дисциплина. Даже одно удаление для нас — много, постараемся вообще не удаляться за счёт нашей работы ногами и характеров. Соперники вообще не создают моменты пять на пять, только в большинстве, постараемся не удаляться.



Травма Ожиганова? Сыграл самоотверженно, по-мужски, поймал шайбу на себя, как и все наши ребята, они играют по-мужски. Получил небольшой синяк, но это часть хоккея, это хороший пример, он ассистент капитана и показывает, как надо играть.



Не было ощущения дежавю после того, как счёт стал 2:1? Каждая игра — это новый сценарий, здесь мы не знаем, что будет даже в следующей смене. Это совершенно другой соперник, в том числе и тактически. Мы допустили одну ошибку и пропустили один гол. Будем улучшать, нам есть над чем работать», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.